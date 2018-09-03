Папа Римський закликав дипломатично вирішувати ситуацію в Сирії

У неділю, 2 вересня, Глава Католицької Церкви звернувся із закликом запобігти гуманітарній катастрофі в сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Як це не боляче, але й надалі віють вітри війни і надходять тривожні повідомлення про загрозу можливої гуманітарної катастрофи в дорогій Сирій, в провінції Ідліб», – сказав Папа Римський.

«Знову звертаюся із палким закликом до міжнародної спільноти та всіх учасників цих подій застосовувати засоби дипломатії, діалогу та переговорів, шануючи міжнародне гуманітарне право, щоб зберегти життя цивільного населення», - додав він.