Австралійські єпископи вибачилися перед жертвами сексуальних зловживань католицьких священиків

У четвер, 30 серпня, австралійські єпископи й представники чернечих інститутів дали відповідь на Рекомендації Королівської комісії щодо запобігання сексуальним зловживанням серед неповнолітніх. На думку католицької спільноти, уряду і громадськості, йдеться про «важливий крок».

Єпископська Конференція Австралії спільно із Спілкою католицьких богопосвячених осіб країни оприлюднила відповідь Королівській комісії з питань інституційної відповіді на сексуальні зловживання. На 57 сторінках документу, який підписали єпископ Марк Колерідж, Голова Австралійського єпископату, та сестра Моніка Каванаґ, Голова Спілки католицьких богопосвячених осіб Австралії, представники Церкви пункт за пунктом відповідають на рекомендації комісії, повідомляє Vatican News.

Відповідь розпочинається подякою як Королівській Комісії за її служіння, так і постраждалим від зловживань, які відважно виступили із заявами. «У них та в їхніх сімей ми щиро і відверто просимо прощення і знову зобов’язуємося робити все можливе для того, аби загоїти рани зловживань і вчинити Церкву безпечним місцем для всіх», – читаємо у заяві.

В документі також виразно зазначається, що Єпископська Конференція Австралії та Спілка католицьких богопосвячених осіб країни не виступають від імені всієї Католицької Церкви.