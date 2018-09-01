Католиків Естонії закликали до посту і молитві напередодні Папського візиту

Підготовка візиту Папи Франциска — це наша загальна справа і вона залежить від усіх нас.

Про це йдеться на офіційному інтернет-сайті апостольської адміністратури Католицької Церкви в Естонії напередодні поїздки Святішого Отця в Таллін 25 вересня, повідомляє Vatican News.

У посланні звучить заклик до всіх католиків молитися і постити про успіх цього візиту особливо в суботу 1 вересня: «Піст і молитва завжди супроводжують один одного».

Необхідна інтенсивна духовна підготовка до цієї історичної події, найважливішої для Католицької Церкви в Естонії і для кожного католика, йдеться в посланні апостольського адміністратора монс. Філіпа Жан-Шарля Журдана:

«Ці моменти молитви і посту можуть стати нашим спільним внеском у підготовку візиту Папи Римського. Я впевнений, що Господь почує наші молитви і віддасть нам більше, ніж ми могли б мріяти», щоб плоди цього візиту залишилися в наших серцях та душах, йдеться у посланні ієрарха.

У рамках підготовчих заходів напередодні візиту Єпископа Риму 3 вересня в Талліннському університеті (ТЛУ) відбудеться конференція про роль Папи Франциска як світового лідера. На зустрічі виступлять професор семіотики столичного університету Даніель Монтічеллі та апостольський адміністратор в Естонії єпископ Філіп Журдан. В університеті буде працювати виставка, присвячена Папі Бергольо.