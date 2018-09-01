Австралійська католицька церква відмовилася скасувати таємницю сповіді у зв'язку з розслідуванням випадків педофілії

Керівництво австралійської католицької церкви 31 серпня відмовилося скасувати таємницю сповіді — вимога, яку висувають церкві у зв'язку із розслідуванням випадків педофілії серед священиків.

Про це пише газета Le Figaro.

«Єдина рекомендація, яку ми не можемо прийняти, — це зняти таємницю сповіді», — заявив глава австралійської католицької єпископської конференції Марк Кольрідж.

У 2012 році була створена королівська комісія з інституційних заходів реагування на злочини педофілії. У грудні 2017 року комісія заявила, що Австралія зазнала серйозну невдачу у виконанні своїх обов'язків щодо дітей протягом десятиліть.

Ґрунтуючись на свідченнях тисяч жертв, комісія констатувала, що 7% австралійських священиків були пред'явлені звинувачення в нарузі над дітьми в період з 1950 по 2010 рік. У травні 2017 року колишній архієпископ Филип Вілсон був визнаний винним у приховуванні інформації про злочини і засуджений до року позбавлення волі, проте суд дозволив відбувати покарання вдома.