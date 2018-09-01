У Ватикані пояснили, що означають слова Папи про психіатричну допомогу дітям з гомосексуальними нахилами

Папа Франциск рекомендував надавати психіатричну допомогу дітям з гомосексуальними нахилами.

Проте пізніше Святий Престол видалив цю фразу з офіційного запису, повідомляє theguardian.

Папа висловив цю думку в інтерв'ю одному з журналістів під час свого перельоту до Рима з Ірландії, але ватиканських хронікерів вона перелякала, і вони видалили її з офіційного запису інтерв'ю. При цьому вони заявили, що понтифік зовсім не хотів сказати, що гомосексуальність є ознакою психічного захворювання.

Журналіст запитав у Папи Франциска, що він міг би порадити батькам, які помічають гомосексуальні нахили своїх дітей.

«Коли ці схильності виявляються з раннього дитинства, багато чого можна зробити за допомогою психіатрії, і дивитися наскільки змінюється ситуація, – зазначив понтифік. – Якщо ж такі схильності проявляються у 20-річному віці, це вже зовсім інша справа».

Святий Отець додав, що ті, хто ігнорує гомосексуальні прояви у своєї дитини, роблять помилки у виконанні свого батьківського і материнського обов'язку».

Проте в остаточній офіційній версії інтерв'ю, опублікованого Ватиканом, думка про користь психіатричної допомоги зникла. На питання агентства новин, чому інтерв'ю було настільки грубо відредаговано, керівник прес-служби Ватикану заявила, що "ніхто і не думав змінювати сенс висловлювань Святого Отця".

«Коли Папа згадав «психіатрію», немає жодних сумнівів у тому, що він просто хотів дати приклад тих кроків, які слід вживати в таких випадках, – сказала прес-секретар. – Але, вживаючи це слово, він ні в якій мірі не хотів сказати, що вважає гомосексуальність ознакою психічного захворювання».