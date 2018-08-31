Головною темою Синоду УГКЦ у Львові стане катехізація

У Львові (Брюховичах) 2-12 вересня відбуватиметься Синод єпископів Української Греко-Католицької Церкви.

Його очолить Глава УГКЦ Святослав, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Головною темою цьогорічних обговорень єпископату УГКЦ буде катехизація. Єпископи аналізуватимуть, як здійснюється в УГКЦ навчання і проголошення Євангелія.

«На цьому Синоді центральною темою буде Боже Слово і катехизація. Ми розглянемо, як відбувається в нашій Церкві навчання і проголошення слова Святого Євангелія, наскільки наші вірні черпають із Божого Слова для свого щоденного життя і живуть ним. Із цим пов’язана тема катехитичного служіння, тобто навчання основних істин нашої віри. Бо катехизація – це не тільки певний курс, програма релігії для дітей. Люди в усіх вікових категоріях потребують учительського супроводу своїми єпископами, священиками, монахами, монахинями, аби в усіх обставинах свого життя краще пізнати Бога, краще зрозуміти істини своєї віри», – розповів про майбутній Синод Глава УГКЦ.

Патріарх Святослав звернувся до всіх вірних в Україні і світі з проханням про молитву.

«Цей Синод матиме дуже важливе значення для життя кожного українця-греко-католика, хоч би де він жив у світі. Тому я кожного вірного і кожну вірну нашої Церкви хочу попросити брати участь у синодальному діянні, яке проходитиме від 2 до 12 вересня, за допомогою вашої молитви», — закликав Глава УГКЦ.