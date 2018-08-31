У Каліфорнії католицький єпископ відмовився від дoму вартістю $ 2 млн, який йому купилa єпapxія

Єпископ католицької єпархії Сан-Xoce (штат Каліфорнія) заявив, що не буде жити в будинку в Кремнієвій (Силіконовій) долині, який йому купила єпархія на честь виходу на пенсію.

Як повідомляє USA.one з посиланням на San Jose Mercurу News, будинок оцінюється в $ 2,З мільйона. Єпископ Патрік Дж. Макграт повідомив, що замість цього планує жити в одному зі звичайних церковних парафій у Сан-Xoce, a дорогий будинок буде виставлений на продаж.

«Я багато чув про житлову кризу в цьому регіоні, про те, яку боротьбу щодня доводиться вести сім'ям і громадам. І я вирішив не переїжджати в цей будинок», - сказав 7З-річний Макграт.

Куплений єпархією будинок площею близько ЗЗ00 квадратних футів (З06 м2) описується як «схожий на тосканський маєток», з мармуровою ванною кімнатою й величезною кухнею. За словами єпископа, весь прибуток від продажу будинку буде пожертвуваний католицьким благодійним організаціям округу Санта-Клара.