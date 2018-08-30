Папа Римський закликав журналістів шукати істину, а не фабрикувати її

У своєму посланні з нагоди Всесвітнього дня суспільних комунікацій Папа Римський пояснював динамізм, що призводить до поширення фейкових новин.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

За його словами, їхня ефективність пояснюється, насамперед, «міметичною природою», тобто, здатністю «виглядати можливими», а крім того, вони є спроможними привертати увагу адресатів. І, як зауважує Папа, завдяки «маніпуляційному застосуванню соціальних медія», фальшиві новини здобувають таке поширення, що навіть «авторитетні спростування неспроможні виправити завдану шкоду».

Від початків свого понтифікату Папа Франциск виявив велику довіру до працівників інформаційної галузі. Довіру, підтверджувану кожного року численними інтерв’ю, не уникаючи незручних запитань. Цей акт довіри він підтвердив і щодо документа архиєпископа Віґано з обвинуваченнями проти Папи Римського. «Ви маєте достатньо журналістських вмінь, аби самим зробити висновки», – сказав він під час перельоту з Дубліна до Риму, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати цей лист.

Мова йде про довіру, яка посилається на суть журналістської професії: шукати істину, а не фабрикувати її.