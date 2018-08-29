У Зарваниці відбулася багатотисячна Успенська проща УГКЦ

Вчора, 28 серпня, у Марійському духовному центрі Зарваниця завершилася проща з нагоди свята Успіння Пресвятої Богородиці, у якій взяли участь тисячі прочан з усієї України.

Найчисельнішою була присутність вірних Коломийської єпархії УГКЦ, які щороку впродовж 5-6 днів долають нелегкий шлях до Зарваниці, щоб просити заступництва у Пресвятої Богородиці, повідомляє "Католицький оглядач".

Урочисту Архиєрейську Літургію на подіумі перед Собором відслужили владика Василь Івасюк, Єпарх Коломийський УГКЦ та владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ у присутності гостей з Єрусалиму та великої кількості вірних.

Після Богослужіння архиєпископ і митрополит Василій Семенюк привітав владику і подарував ікону Зарваницької Богородиці та подякував усім прочанам за жертовність, яку вони виявили, прийшовши на прощу до цього святого місця.