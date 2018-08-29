Папа Римський закликав єпископів бути для віруючих батьками, а не вітчимами

Будьте для своєї пастви не вітчимами, а батьками. З таким закликом Папа Франциск звернувся до ірландських єпископів, зустріч з якими стала кінцевим етапом його апостольської подорожі.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Усі ми, єпископи, усвідомлюємо нашу відповідальність: ми – батьки святого народу вірних Божих», - зазначив Папа.

Під час свого візиту він неодноразово піднімав тему захисту дітей і вразливих дорослих від зловживань: необхідно визнати помилки минулого та виправити їх з євангельською чесністю і з мужністю», - підкреслив Папа і додав, що в категорію тих, хто потребує захисту, входять також жінки – жертви жорстокого поводження.

«Усі ми були змушені відкрити очі, - сказав Папа, - на серйозність і на масштаби зловживань владою, совістю та сексуальних зловживань у різних соціальних контекстах... Приниження болісне, але ми були врятовані приниженням Сина Божого, і це додає нам мужності». Папа Франциск закликав єпископів подолати «віддаленість і клерикалізм», які нерідко в історії Ірландії приводили до сприйняття Церкви як «авторитарного, суворого й самодержавного» інституту.