Від початку року у світі вбили 25 католицьких священиків

Кількість католицьких священиків, вбитих від початку 2018 року по всьому світу, зросла до 25 осіб.

Останні два такі випадки були зареєстровані в Мексиці та Сполучених Штатах, повідомляє "Католицький оглядач".

Тіло о. Вільяма Костелло знайшли 17 серпня у Техасі, а тіло о. Мігеля Жерарда Флореса Ернандеса – 25 серпня у мексиканському штаті Мічоакан.

У 2018 році в Америці вбили 10 священиків, в Африці – 10, в Азії – 3, у Європі – 1. Найбільше, шестеро священиків, загинули в Мексиці, по троє у Нігерії та Центрально-Африканській Республіці, двоє на Філіппінах і по одному в Малаві, Демократичній Республіці Конго, Кот-д'Івуарі, Камеруні, Колумбії, Сальвадорі, Венесуелі, Перу, США, Індії та Німеччині.