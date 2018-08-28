Папа Римський не приїде на з'їзд лідерів світових і традиційних релігій в Астану
23:17, 28 серпня 2018Католицизм
6615 0
Папа Римський / sib-catholic.ru
Папа Римський не приїде на VI з'їзд лідерів світових і традиційних релігій, який відбудеться в Астані 10-11 жовтня.
Про це сказав міністр суспільного розвитку республіки Дархан Калєтаєв, повідомляє російське інформагентство.
"Ні, його не буде. Буде його представник", - сказав Калєтаєв, відповідаючи на питання про участь Папи Римського в майбутньому з'їзді.
Разом з тим він підкреслив, що серед учасників заходу очікуються державні діячі ряду країн.
Нинішній з'їзд буде присвячений темі "Релігійні лідери за безпечний світ".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter