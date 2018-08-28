Папа Римський не приїде на з'їзд лідерів світових і традиційних релігій в Астану

Папа Римський не приїде на VI з'їзд лідерів світових і традиційних релігій, який відбудеться в Астані 10-11 жовтня.

Про це сказав міністр суспільного розвитку республіки Дархан Калєтаєв, повідомляє російське інформагентство.

"Ні, його не буде. Буде його представник", - сказав Калєтаєв, відповідаючи на питання про участь Папи Римського в майбутньому з'їзді.

Разом з тим він підкреслив, що серед учасників заходу очікуються державні діячі ряду країн.

Нинішній з'їзд буде присвячений темі "Релігійні лідери за безпечний світ".