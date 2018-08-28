Капуцини з усього світу з’їхалися до Рима, щоб обрати нового головного настоятеля Ордена

До міжнародної колегії святого Лоренцо з Бріндізі в Римі з’їхалися делегати отців капуцинів з усього світу, щоб обговорити справи Ордену та обрати нового головного настоятеля.

Від 27 серпня до 16 вересня у капуцинській міжнародній колегії святого Лоренцо з Бріндізі в Римі відбувається 85-та Генеральна Капітула Ордену Братів Менших Капуцинів. В ній беруть участь 188 делегатів, що представляють всі територіальні структури в світі, а також 48 помічників, задіяних у різних служіннях, повідомляє Vatican News.

Протягом першого тижня учасники капітули слухатимуть різні звіти, зокрема, про актуальний стан Ордену доповідатиме о. Мауро Йохрі, Генеральний Міністр (головний настоятель), що завершує своє служіння. На 3 вересня заплановані вибори його наступника. Далі делегати обговорюватимуть програму формування в Ордені та оберуть Генеральних Радників.

В календарі також передбачено традиційну прощу учасників капітули до Ассізі та аудієнцію в Папи Франциска у Ватикані.

Делегати, що прибули до Рима заздалегідь, мали змогу потренуватися у використанні спеціальних засобів та програмного забезпечення, приготованих для полегшення співпраці між представниками різних континентів. Праці зібрання відбуватимуться за допомогою невеликого планшетного комп’ютера, через який учасники отримуватимуть капітульні документи різними мовами, братимуть участь в голосуваннях та слідкуватимуть за літургійними текстами під час богослужінь.