У Зарваниці Глава УГКЦ освятив «Український Єрусалим»

Вчора, 27 серпня, Глава УГКЦ блаженніший Святослав здійснив чин освячення унікального комплексу «Українського Єрусалима» у Марійському духовному центрі Зарваниці.

В освяченні взяв участь хранитель Святої Землі о. Франческо Паттон, ЧБМ, який привіз камінь із Гробу Господнього. Свята реліквія буде вмонтована у копію споруди у Зарваниці, повідомляє "Католицький оглядач".

Приїзд блаженнішого Святослава вітав збір архиєреїв УГКЦ на чолі з архиєпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василієм (Семенюком), понад близько 100 священиків та велика кількість вірних.

Спочатку усі відвідали собор Зарваницької Матері Божої, де перед чудотворною іконою було відслужено Молебень до Пресвятої Богородиці. Далі процесія попрямувала на вершину пагорба повз стації Хресної дороги, до місця освячення.

Глава УГКЦ зазначив: «Тут лунатиме молитва за мир в Україні, адже мир є даром, який у свій час Господь пошле нам за молитвами Божого люду. Віримо, що в день, коли ми поблагословили «Український Єрусалим», тут спочиває Боже ім’я».

До унікального комплексу культових споруд Святої землі, будівництво якого розпочалося влітку 2014 року, увійшли копія Гробу Господнього, Голгофа – гора, на якій розп’яли Іісуса Христа, Оливний сад, де Іісус молився перед арештом, Сходи Покаяння (Святі сходи), якими Іісус Христос підіймався на суд до Пилата, купіль Ветезда, де оздоровлювалися хворі, Левові (Ліонські) ворота та Вежа Давида.