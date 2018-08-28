У Дубліні завершилася IX Всесвітня зустріч сімей

У столиці Ірландії Дубліні 26 серпня завершилася чергова, дев'ята за рахунком, Всесвітня зустріч сімей.

Фіналом заходу стала урочиста Папська Меса, яка пройшла в одній з найбільших «зелених зон» Європи - «Фенікс-Парку», повідомляє «Сибірська католицька газета».

Кілька сотень тисяч віруючих ірландців і паломників, які приїхали на Всесвітній родинний форум з 116-ти країн світу, зібралися в тому ж місці, де 39 років тому відслужив Месу св. Іван Павло II.

Перед початком богослужіння Папа Франциск попросив вибачення за зловживання конкретних людей, що мали місце в установах, опікуваних чернечими орденами та іншими церковними організаціями. У їх числі - зловживання владою і насильство над совістю, сексуальні посягання, використання праці неповнолітніх, розлучення матерів з їхніми дітьми, брак уваги і співчуття з боку Церкви і відсутність належної реакції з боку її ієрархії.

У своїй проповіді Папа зазначив, що слово Боже не завжди буває легко прийняти, а завдання проповіді Євангелія часом здається дуже важкою справою, проте Сам Ісус і Святий Дух дають сили всім присутнім стати справжніми місіонерами. «Я бажаю вам повернутися з цього форуму сімейного життя у свої будинки, щоб там стати джерелом допомоги для інших людей, щоб поділитися з ними «словами вічного життя», що і буде одним з відчутних плодів цієї зустрічі», — підкреслив понтифік.

У завершенні св. Меси префект Дикастерії у справах мирян, сім'ї і життя кардинал Кевін Фарелл повідомив, що наступна Всесвітня зустріч сімей відбудеться в Римі в 2021 р.

Меса у «Фенікс-Парку» стала останнім публічним заходом в рамках 24-го Апостольського візиту Папи Франциска. Крім неї, понтифік провів закриту зустріч з ірландським єпископатом в монастирі сестер-домініканок, по закінченні якої вилетів в Рим.