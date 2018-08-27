Папа Римський встав на захист ЛГБТ-дітей

Папа Римський закликав батьків ЛГБТ-дітей не засуджувати їх, а намагатися зрозуміти, дати їм право на самовираження.

Про це він заявив під час візиту в Ірландію, відповідаючи на запитання ЗМІ, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

"Я би сказав спочатку, що треба молитися, не засуджувати, спілкуватися, зрозуміти, дати їм простір, дати їм спосіб самовиразитися", - заявив він.

За словами голови католицької церкви, гомосексуальні люди були завжди, а батьки таких дітей не повинні ігнорувати їхню орієнтацію, бо це буде нестачею батьківської чи материнської турботи. Він вважає, що батьки, які виганяють дітей з дому через їхню орієнтацію, з моральної точки зору чинять неправильно, адже кожна дитина має право на сім’ю.

Раніше Папа Римський вже виступав на підтримку ЛГБТ-спільноти. Наприкінці травня під час візиту до Чилі він провів кілька днів із Хуаном Карлосом Крузом, який пережив сексуальне насильство від священика. Під час приватної бесіди Папа Римський розповів, що, на його думку, Бог створив та любить геїв такими, якими вони є. Він також додав, що гомосексуали мають приймати себе та не зважати на думку суспільства.