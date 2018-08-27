Під час візиту в Ірландію Папа Римський просив пробачення за "гріхи, скандал і зраду"

Папа Римський під час візиту до Ірландії просив пробачення за "гріхи, скандал і зраду", яку відчували жертви сексуального насильства з боку католицького духовенства

Про це розповів керівник прес-служби Покровської міської ради Юрій Коваль, повідомляє Depo.ua з посиланням на Reuters.

"Ніхто з нас не може залишитися незворушеним історіями молодих людей, які постраждали від насильства, у яких вкрали невинність та які залишились наляканими", - сказав Папа Римський десяткам тисяч людей на заході Ірландії в неділю вранці.

"Ця відкрита рана закликає нас бути твердими і рішучими в прагненні до правди та справедливості. Я прошу прощення за ці гріхи, за скандал і зраду, які багато хто відчув у сім'ї Божій", - сказав Папа, викликавши аплодисменти натовпу.

У перший папський візит до Ірландії майже за чотири десятиліття Папа в суботу особисто зустрівся з вісьмома жертвами насильства з боку духовенства, сказавши, що буде прагнути більшої прихильності для усунення цієї "біди".

Нагадаємо, у липня колишній архієпископ Вашингтонський, кардинал Теодор МакКаррік, якого звинувачують в сексуальному насильстві проти неповнолітнього, подав у відставку. Це сталося вперше за 100 років, коли член колегії кардиналів Ватикану залишив її добровільно.

15 серпня стало відомо, що понад 300 католицьких священиків з 1950-х років скоїли наругу над понад тисячею неповнолітніх в шести єпархіях американського штату Пенсильванія.