Папа Франциск визнав провальними дії католицької Церкви у боротьбі з проявами педофілії серед священиків
20:19, 26 серпня 2018Католицизм
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Папа Римський Франциск І / balallyparish.ie
Папа Римський Франциск І визнав провальними дії Римо-католицької церкви в боротьбі з проявами педофілії серед священиків.
Про це він заявив у суботу, 25 серпня, під час промови в Дубліні в рамках свого візиту до Ірландії, повідомляє "ТСН".
"Провал церковної влади - єпископів, релігійних предстоятелів, священиків та інших - дати адекватну відповідь цим огидним злочинам призвів до справедливого обурення, а також лишається причиною болю та ганьби для католицької громади", - наголосив понтифік.
Франциск І також запевнив, що й сам поділяє обурення, він висловив рішучість будь-що позбавити церкву цієї "напасті". Попри таку заяву, Папа Римський не навів жодної деталі щодо того, до яких саме заходів Ватикан вдаватиметься з метою покарання єпископів, котрі не змогли захистити свою паству від злочинів педофілів-священиків.
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