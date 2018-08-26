На Львівщині розпочалася традиційна серпнева проща УГКЦ до Унева
Вчора, 25 серпня, Архиєрейською Божественною Літургією у храмі Св. Архистратига Михаїла у Львові розпочалась цьогорічна серпнева проща до Свято-Унівської Лаври.
Богослужіння очолив Преосвященний владика Володимир, Єпископ-помічник Львівської Архиєпархії, повідомляє "Католицький оглядач".
У пастирському слові Архиєрей наголосив на тому, що "вирушаючи в дорогу маємо знати чіткий напрямок, а головним дороговказом нехай Буде нам усім Святе Євангеліє".
Після Богослужіння владика освятив дві хоругви: із зображенням Унівської ікони Божої Матері та із зображенням Успіння Пресвятої Богородиці. Відтак благословив численних прочан на добру дорогу і окропив свяченою водою.
Традиційна серпнева проща завершиться 28 серпня, у день свята Успіння Пресвятої Богородиці.