В УГКЦ планують завершити будівельні роботи клініки святого Луки до кінця цього року

Івано-Франківське Архієпархіальне управління продовжує і надалі трудитися над будівництвом повноцінної клініки Святого Луки. Вона стане першою церковною лікарнею в Україні.

На сьогодні завершені всі монолітні та муровані роботи. Також здійснено гідроізоляцію та утеплення тераси, повідомляє "Католицький оглядач".

Зараз у будівлі виконуються штукатурні роботи та триває прокладання слаботочних і електричних мереж. Окрім того, уже підписано договір на закупівлю віконних та фасадних світлопрозорих конструкцій.

Майбутня клініка матиме 6 поверхів та надаватиме медичні послуги широкого профілю. В новій будівлі знаходитиметься: лабораторія крові, магнітно-резонансна томографія; комп’ютерна томографія; флюорографія; кабінети лікарів-консультантів різних напрямків, 2 операційні кімнати та 25 палат для післяопераційного та стаціонарного обслуговування.

Хоча багато роботи ще попереду, однак будівництво повноцінної клініки Святого Луки прямує до свого завершення. Сьогодні, дотримуючись плану, виконано близько 45% усіх робіт, а вже до кінця 2018 року планується завершити будівельні роботи (стан «сирець»), а з 2019 року розпочнуться оздоблювальні роботи.