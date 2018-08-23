У споруду «Українського Єрусалима» у Зарваниці вмонтують камінь із Гробу Господнього

У Зарваниці готуються до відкриття унікальної культової споруди «Українського Єрусалима». Проща до Марійського духовного центру «Зарваниця» відбудеться 27-28 серпня.

Особливою подією паломництва 27 серпня буде освячення «Українського Єрусалима» – копії комплексу споруд Святої землі, зокрема Гробу Господнього, в освяченні якого візьмуть участь блаженніший Святослав, Предстоятель УГКЦ, та кустодій (хранитель, страж) Святої Землі о. Фраческо Паттон, ЧБМ. Він привезе камінь із Гробу Господнього, який вмонтують у копію споруди у Зарваниці, повідомляє "Католицький оглядач".

Освячення розпочнеться 27 серпня, о 15.00.