У споруду «Українського Єрусалима» у Зарваниці вмонтують камінь із Гробу Господнього
21:30, 23 серпня 2018Католицизм
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У споруду «Українського Єрусалима» у Зарваниці вмонтують камінь із Гробу Господнього / tze.org.ua
У Зарваниці готуються до відкриття унікальної культової споруди «Українського Єрусалима». Проща до Марійського духовного центру «Зарваниця» відбудеться 27-28 серпня.
Особливою подією паломництва 27 серпня буде освячення «Українського Єрусалима» – копії комплексу споруд Святої землі, зокрема Гробу Господнього, в освяченні якого візьмуть участь блаженніший Святослав, Предстоятель УГКЦ, та кустодій (хранитель, страж) Святої Землі о. Фраческо Паттон, ЧБМ. Він привезе камінь із Гробу Господнього, який вмонтують у копію споруди у Зарваниці, повідомляє "Католицький оглядач".
Освячення розпочнеться 27 серпня, о 15.00.
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