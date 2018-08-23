У Дубліні Папа Римський помолиться на могилі покровителя п'яниць

У ході апостольської поїздки в Ірландію, яка відбудеться 25-26 серпня, Папа Римський Франциск помолиться в Дубліні на могилі францисканця Метта Талбота, який вважається покровителем людей, що ведуть боротьбу із алкогольною залежністю.

Про це розповів глава служби друку Святого престолу Грег Берк у ході презентації програми чергового закордонного вояжу понтифіка з нагоди IX Всесвітньої зустрічі сімей в Дубліні, повідомляє «Капітал».

Метт Талбот народився у 1856 році в одній з бідних католицьких сімей ірландської столиці. Коли хлопчикові виповнилося 12 років, батько відправив його працювати на пивний завод, де той невдовзі пристрастився до випивки. Протягом багатьох років Метт проводив весь свій вільний час у барах і пабах, лише під ранок повертаючись додому п'яним. Одного разу він проходив повз церкву, де йшла церемонія прийняття першого причастя. 28-річний чоловік зайшов в храм і там дав обітницю більше не торкатися до спиртного. Так після багатьох років безпробудного пияцтва він прийшов до Христа, і його життя кардинально змінилося.

У 36 років Талбот став францисканським терциарієм і активно зайнявся благодійною діяльністю. Зокрема, він багато допомагав знедоленим і алкоголікам, які зверталися до нього за допомогою. У 1925 році він помер на сходах храму, йдучи до ранкової літургії у свято Святої Трійці. В даний час в католицькій церкві триває процес його беатифікації. Проте вже сьогодні в Ірландії Талбота часто називають «святим» колишнім алкоголіком.