На Вінниччині відбудеться відкриття Меморіалу мучеників за віру РКЦ ХХ століття в Україні

У Тиврові, що на Вінничині, за участю Папського Нунція в Україні архієпископа Клаудіо Ґуджеротті, 1 вересня відбудеться відкриття Меморіалу мучеників за віру Римо-Католицької Церкви ХХ століття в Україні.

Як повідомляє Католицький медіа-центр, Меморіал мучеників за віру розташовуватиметься на території нинішньої парафії святого архангела Михаїла в місті Тиврові, за 20 км від Вінниці, де 80 років тому впродовж кількох місяців комуністична влада закатувала понад 10 тисяч вірян.

Меморіал буде розташований на першому поверсі й у підвалі храму святого архангела Михаїла.

Меморіал розповідатиме також про концтабори – понад 180 таборів смерті, куди засилали католиків, – і міститиме свідчення людей, які звідти повернулися.

Буде 14 стендів, які символізуватимуть 14 стоянь Хресної Дороги.