У Гомелі замість підірваного більшовиками храму побудують костел висотою у 9-поверхову будівлю.

Єпископ Пінської єпархії Казимир Великоселець 15 серпня, у свято Успіння Пресвятої Діви Марії, освятив хрест і землю під будівництво однойменного католицького храму в Гомелі, повідомляє портал Katolik.life.

Костел з таким титулом існував у місті до 1938 року. Потім влада більшовиків закрила прихід, священики були репресовані і вбиті, а у 1940 році храм, що знаходився на центральній площі, був підірваний комуністами.

Ділянку під будівництво нового храму було виділено на околиці міста, цього року там почалися підготовчі роботи. Вже виритий котлован і прокладені комунікації, встановлені хрест і фігура Божої Матері, скоро з'явиться тут і тимчасова дерев'яна каплиця.

Новий костел не буде подібний на зруйнований комуністами храм. Він спроектований у псевдоготичному стилі, витягнутий догори і має 30-метрові башти, оскільки поруч знаходяться багатоповерхові будинки, які б закривали собою невисокий костел.

Повідомляється, що наріжний камінь нового храму в Гомелі у 2015 році благословив Папа Римський Франциск.

Буде закладено у фундамент і ще один камінь, який освятив Понтифік - це невеликий камінчик, який єпископ Казимир Великоселець привіз із Назарету, рідного міста Іісуса Христа, під час національного паломництва до Святої Землі.