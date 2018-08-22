Ватикан опублікував відомості про кількість католиків в Ірландії

З нагоди апостольського візиту Папи Римського Франциска в Ірландію на честь Всесвітніх зборів католицьких сімей прес-служба Ватикану опублікувала статистичні дані про Католицьку Церкву в країні.

Інформація надана Центральним бюро церковної статистики, повідомляє «Седмиця».

При площі Ірландії у 84,4 тис. кв. км. населення країни складає трохи більше 7 млн. чоловік. При цьому в Ірландії проживають 5 млн. 331 тис. католиків, що становить 76,1 % від всього населення країни.

Католицька Церква Ірландії налічує 1 359 парафій і 40 інших пастирських центрів. Служіння в країні здійснюють 56 єпископів, 2542 єпархіальних священиків та 1793 священиків-монахів, а також 132 постійних дияконів, 59 ченців (не в священному сані) і 764 черниці. Налічується 97 членів світських інститутів і 2357 катехитів.

В середньому, в Ірландії на одного священика припадає 1230 католиків-мирян. Налічується 10 молодших семінаристів і 150 старших семінаристів. Серед навчальних закладів, що належать Католицькій Церкві в Ірландії або керованих духовенством та богопосвяченими особами, налічується 3375 дошкільних закладів і початкових шкіл, 599 неповних середніх і середніх шкіл, 9 вищих навчальних закладів та університетів. У дошкільних та початкових школах навчаються 526 640 осіб, неповних середніх і середніх школах — 318 030 осіб, у вищих школах та університетах — 22 775 студентів.

У числі соціально-благодійних закладів, що належать Католицькій Церкві в Ірландії або керованих духовенством та богопосвяченими особами, є 21 лікарня, 36 будинків для престарілих та інвалідів, 33 дитячі будинки та дитячі садки, 57 сімейних консультаційних центрів, 8 спеціальних центрів соціальної освіти або реабілітації, а також 3 інші установи.