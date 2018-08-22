Папа Римський засудив сексуальне насильство щодо дітей з боку священиків

Папа Римський Франциск виступив із рішучим засудженням сексуального насильства щодо неповнолітніх з боку значного числа католицьких священнослужителів.

Понтифік закликав до покаяння та викорінення цього явища в спеціальному Посланні народу Божому», текст якого 20 серпня оприлюднила служба друку Святого престолу, повідомляє inVictory.

«Хоча більшість цих випадків належить до минулого, з плином часу ми дізналися про біль багатьох жертв і стверджуємо, що рани ніколи не зникають і зобов'язують нас суворо засудити ці звірства, — наголошується в посланні. — З соромом і каяттям ми, як церковна громада, визнаємо, що не вчинили дій своєчасно, дізнавшись про масштаби і гостроту шкоди, завдану життю багатьох».

Папа Франциск вказав на нагальну необхідність "ще раз підтвердити зобов'язання щодо забезпечення захисту неповнолітніх і дорослих, які перебувають в ситуації вразливості".

Минулого тижня у Пенсільванії була опублікована доповідь Великого журі, присвячена численним випадкам сексуального домагання стосовно неповнолітніх з боку кліру в католицьких парафіях шести міст цього американського штату, де в цілому проживає понад 1,5 мільйона католиків. У документі, який налічує понад 1300 сторінок, йдеться, що впродовж майже 70 років до сексуальних злочинів проти дітей виявилися причетні понад 300 представників духовенства. Їх жертвами стали більше тисячі осіб. Строк давності більшості цих злочинів вже минув.

Після цього офіційний представник Ватикану Грег Берк заявив, що Святий престол відчуває «сором і біль» у зв'язку обвинуваченням священнослужителів США в педофілії. Він підкреслив, що «жертви повинні знати, що Папа Римський на їхньому боці».