Папа Римський звернувся до родичів загиблих із-за повені жителям Керала
12:38, 21 серпня 2018Католицизм
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Повені в індійському штаті Керала / ТСН
Повені в індійському штаті Керала спровокували понад 350 смертей.
До родичів загиблих і до всього населення, постраждалого від стихійного лиха, Папа Франциск звернувся після молитви «Ангел Господній» 19 серпня, повідомляє Радіо Ватикану.
З надією, що «у цих братів не буде нестачі в нашій солідарності й конкретній допомозі міжнародного співтовариства», Папа висловив свою близькість до Церкви в Кералі.
Папа Римський попросив усіх віруючих, які збиралися в недільний полудень на площі Святого Петра, приєднатися до його молитви про жертв і всіх, хто піддається тяжкому випробуванню у зв'язку з катастрофою.
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