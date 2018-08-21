Папа Римський звернувся до родичів загиблих через повені жителів Керала

Повені в індійському штаті Керала спровокували понад 350 смертей.

До родичів загиблих і до всього населення, постраждалого від стихійного лиха, Папа Франциск звернувся після молитви «Ангел Господній» 19 серпня, повідомляє Радіо Ватикану.

З надією, що «у цих братів не буде нестачі в нашій солідарності й конкретній допомозі міжнародного співтовариства», Папа висловив свою близькість до Церкви в Кералі.

Папа Римський попросив усіх віруючих, які збиралися в недільний полудень на площі Святого Петра, приєднатися до його молитви про жертв і всіх, хто піддається тяжкому випробуванню у зв'язку з катастрофою.