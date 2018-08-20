На Вінниччині відкриють Меморіал мучеників за віру Римсько-Католицької Церкви ХХ століття

Відкриття Меморіалу мучеників за віру Римсько-Католицької Церкви ХХ століття в Україні відбудеться 1 вересня за участю Папського Нунція в Україні архієпископа Клаудіо Ґуджеротті.

Меморіал мучеників за віру міститиметься на території нинішньої парафії святого архангела Михаїла в місті Тиврові, за 20 км від Вінниці, де 80 років тому впродовж кількох місяців комуністична влада закатувала понад 10 000 вірян, повідомляє Католицький Медіа-центр.

Меморіал буде розташований на першому поверсі й у підвалі храму святого архангела Михаїла на українському Поділлі, на місці, яке пам’ятає трагічну долю сотень осіб, замордованих тільки тому, що були католиками. Він стане природним санктуарієм мучеництва і трагічної долі багатьох людей, які в жорстокі часи зберегли віру в Бога.

Меморіал розповідатиме також про концтабори – понад 180 таборів смерті, куди засилали католиків, – і міститиме свідчення людей, які звідти повернулися.

Це буде сучасна Хресна Дорога Ісуса і Його мучеників з України, яка показуватиме життєвий шлях українських вірян доби комунізму: від родинного дому, школи й роботи – і до вивезення в концтабори й жорстокої мученицької смерті.

Водночас це буде нагода розповісти про історію Римсько-Католицької Церкви в Україні, особливо в ХХ столітті, та нагадати про католицькі парафії, які не були закриті в комуністичний час завдяки глибокій вірі людей, зазначає видання.