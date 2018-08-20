Папа Римський закликав молодь України бути миротворцями

Папа Римський закликав українську молодь бути миротворцями.

Серед учасників недільної молитви «Ангел Господній» 19 серпня була українська молодь, до якої Папа звернувся з окремим привітанням, а також висловив солідарність мешканцям Керали, які потерпають від повеней, повідомляє "Радіо Ватикану".

«Щиро вітаю усіх вас, італійських паломників і тих, які прибули з різних країн. Особливо вітаю молодь з України, яку заохочую бути діячами на користь миру та примирення», – сказав Папа Франциск.