В УГКЦ відзначили п’ятиріччя освячення Патріаршого собору

У суботу, 18 серпня, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві відбулася Архиєрейська Літургія з нагоди п’ятиріччя освячення святині.

Богослужіння очолив владика Йосиф (Мілян), єпископ-помічник Київської архиєпархії. За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, у своєму слові він зазначив, що храм завжди був місцем, де людина в особливий спосіб може просити Бога, щоб очі наші відкрилися.

«Ми сьогодні святкуємо п’ятиріччя освячення цього храму. Цей храм щонеділі наповнюється народом Божим, народом добрим, народом, який прагне чогось більшого, аніж хліба і видовищ. Це є свідоцтво того, що Бог і надалі діє. Лише б не забракло в світі тих, які будуть просити – змилуйся, помилуй нас, щоб очі наші відкрилися, а Бог завжди готовий їх відкривати й ощасливлювати кожну людину», – наголосив проповідник.

Опісля владика Йосиф зазначив, що кожна подія, зокрема будівельного характеру, мусить мати своє завершення. Але якщо говорити про будову храму, то вона мусить тривати вічно.

«Тут на цьому місці ми будемо, ще довго будувати, – будувати храм з цеглинок людських душ. Це найважливіша будова у Божому ділі, щоб ширити Його Царство на цій землі», – наголосив архиєрей.