Ватикан прокоментував скандал з оприлюдненням фактів сексуального насильства над дітьми в католицьких церквах Пенсильванії

Ватикан засудив сексуальні домагання щодо неповнолітніх із боку католицьких священнослужителів у штаті Пенсільванія, США.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Vatican News.

"Що стосується доповіді, опублікованої на цьому тижні в Пенсільванії, є два слова, які можуть висловити почуття, які охоплюють перед лицем цих жахливих злочинів: сором і горе. Святий престол з великою серйозністю розглядає роботу, виконану великим журі Пенсільванії. Святий престол беззастережно засуджує сексуальне насильство над неповнолітніми", - заявив директор прес-служби святого престолу Грег Берк.

На думку представника католицької церкви, ці злочини заслуговують осуду як у кримінальному, так і в моральному плані. Берк закликав священнослужителів витягти серйозні уроки з минулого, а тих, хто здійснював подібні злочини, і тих, хто допускав, щоб це відбувалося, взяти на себе всю повноту відповідальності за скоєне.

Більшість випадків, описаних у доповіді Великого журі, належить до періоду до 2000 року. За словами Берка, проведені католицькою церквою США реформи спричинили скорочення кількості випадків сексуального насильства щодо неповнолітніх з боку священнослужителів.

"Святий престол закликає продовжувати реформи і проявляти пильність на всіх рівнях католицької церкви, щоб допомогти забезпечити захист неповнолітніх та вразливих дорослих від зазіхань", - йдеться у заяві.

У повідомленні наголошується, що Папа Римський Франциск - на боці тих, хто постраждав від сексуального насильства з боку священиків Римсько-католицької церкви.

"Жертви повинні знати, що Папа на їхньому боці. Церква буде слухати тих, хто постраждав, щоб викорінити цей трагічний жах, який руйнує життя невинних", - йдеться в заяві Ватикану.

Нагадаємо, що у США розгорівся новий скандал навколо масштабів сексуального насильства в католицькій церкві: як показало нове розслідування, проведене в штаті Пенсільванія, у шести католицьких єпархіях штату понад 1 тис. дітей стали жертвами знущань з боку щонайменше 300 представників духовенства починаючи з 1947 року.