У Римі розпочалися святкування 300-літнього ювілею ікони Жировицької Богоматері

Вчора, 15 серпня, у церкві святих Сергія і Вакха та Ікони Жировицької Богоматері у Римі розпочалося святкування ювілею знайдення і перенесення ікони Жировицької Богородиці.

Саме у серпні 300 років тому у вище згаданій церкві в ризниці на стіні під штукатуркою було виявлено ікону Божої Матері з дитям Христом на руках, повідомляє "Католицький оглядач".

Знайдена ікона була збільшеною копією ікони Божої Матері, яку почитають у Жировицях (Білорусь). Через рік, 7 вересня 1719 року, з дозволу папи Климента ХІ, ікону було вирізано з муру і перенесено та вмуровано над головним престолом, де вона знаходиться і сьогодні.

Святкування 300-літнього ювілею триватиме протягом року, а його початком стала урочиста молитва Акафісту до Богородиці, у Жировицькій іконі прославленій, яку очолив Апостольський візитатор для українців греко-католиків в Італії Діонісій (Ляхович).