УГКЦ відзначить день освячення Патріаршого собору хресним ходом до Аскольдової могили

У суботу, 18 серпня, в УГКЦ відзначають свято спомину освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

З цієї нагоди гості та мешканці столиці пройдуть хресним ходом з Аскольдової могили до Патріаршого Собору, повідомляє прес-служба Київської архиєпархії УГКЦ.

"У такий спосіб хочемо показати символіку бажання єдності нашого народу та Київського християнства. Рівно ж цією ходою хочемо вшанувати два важливих місця Київської Церкви: храму УГКЦ на Аскольдовій могилі, де свого часу починалось відновлення літургійного життя УГКЦ у Києві, після виходу Церкви з підпілля, та Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві – Центру та Серця усієї Української Греко-Католицької Церкви", - відзначається у повідомленні.

Хода розпочнеться о 16.00 від храму Святого Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі. Тут відбудеться Молебень перед Іконою Гошівської Богородиці, а опісля - урочистий хід з іконою Богородиці до Патріаршого собору Воскресіння Христового, де відбудеться Всенічне та нічні чування.

Патріарший собор був відкритий 27 березня 2011 року церемонією інтронізації Верховного Архиєпископа Святослава (Шевчука), Глави УГКЦ. Освячення цілого собору відбулося в дні святкування 1025-річчя Хрещення України-Руси. 18 серпня 2013 року на прощу з нагоди цієї урочистості до Києва прибуло понад 20 000 прочан та близько 700 священнослужителів.