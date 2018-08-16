У Білорусі в католицькому храмі XVII століття знайшли старовинний розбитий дзвін
12:19, 16 серпня 2018Католицизм
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У костелі XVII століття в Білорусі знайшли розбитий дзвін / vikna.if.ua
Валерій Черетун, мандруючи по рідній Білорусі, знайшов розбитий дзвін дзвоноливарні Фельчинських з Калуша.
Дзвін знаходиться у костелі Пресвятої Трійці - католицькому храмі в селищі Ружани, Брестська область, Білорусь, повідомляють "Вікна".
Пам'ятник архітектури, побудований в 1615-1617 роках, кілька разів перебудовувався. Включений у Державний список історико-культурних цінностей Республіки Білорусь.
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