У Білорусі в католицькому храмі XVII століття знайшли старовинний розбитий дзвін

Валерій Черетун, мандруючи по рідній Білорусі, знайшов розбитий дзвін дзвоноливарні Фельчинських з Калуша. Дзвін знаходиться у костелі Пресвятої Трійці - католицькому храмі в селищі Ружани, Брестська область, Білорусь, повідомляють "Вікна". Пам'ятник архітектури, побудований в 1615-1617 роках, кілька разів перебудовувався. Включений у Державний список історико-культурних цінностей Республіки Білорусь.

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