12 фактів про львівський собор святого Юра УГКЦ

Для багатьох українців Собор святого Юра у Львові є не просто храмом, а чимось значно більшим - архітектурною перлиною, сакральним місцем з багатовіковою історією.

Факт 1

Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ розташований на Святоюрській горі та є перлиною української пізньої барокової архітектури. Завдяки розташуванню, його помітно з більшості оглядових майданчиків у Львові, як-то: Ратуша, Високий Замок, вежа церкви Ольги і Єлизавети.

Факт 2

Наприкінці 90-х Собор Юра був внесений до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО, разом з історичним центром Львова. Архітектурний комплекс храму включає в себе не лише собор та дзвіницю, а й Митрополичу палату, мури, Митрополичі сади, споруди капітули тощо.

Факт 3

За однією з версій істориків, у кінці 13 століття король Лев заклав у цьому місці дерев’яний храм, присвячений святому Юрієві. На цій території також була і є печера, де колись жили ченці.

Факт 4

Церкву на Святоюрській горі відновлювали, як мінімум, двічі. Уперше - після пожежі внаслідок нападу на Львів польського короля Казимира ІІІ у 1340-му році; і вдруге - з осені 1744 до 1780 року, з ініціативи митрополита Атанасія (Шептицького). Тоді ж Собор набув більш сучасного вигляду.

Факт 5

Над будівництвом нового храму у 18 столітті працювало багато відомих людей: родина Шептицьких, німецький архітектор Бернард Меретин і Мартин Урбанік, зодчий Клеменс Фесінґер, меценат Юзеф Потоцький.

Факт 6

Першою незаперечною історичною згадкою про церкву Юра вважають 1341 рік. Ця дата разом із написом “В літо 6849-те соліян бисть колокол сей святому Юрію при князі Димитрії ігуменом Євтимієм” збереглася на княжому дзвоні, що є у сучасній дзвіниці Собору.

Факт 7

Із 17 століття на площі біля храму часто влаштовували січневі та травневі ярмарки. Зараз у Львові намагаються відновити цю традицію, поруч з організацією Різдвяних і Великодніх міських ярмарків.

Факт 8

Із 1673 року до Собору привезли чудотворну ікону Пресвятої Богородиці з Теребовлі, яку з ініціативи єпископа Йосипа Шумлянського помістили в нову на той час Покровську каплицю.

Факт 9

У 17 столітті при монастирі діяли братська і кирилична друкарні. У останній видали такі важливі твори: "Метрики” і “Псалтир” (1688), а також “Ірмологіон” (1700) - це була перша книга в Україні, яку видали з використанням нотного шрифту.

Факт 10

Архітектурний ансамбль Собору багатий на скульптурні композиції. Так, Михайло Філевич свого часу створив постаті святих (символ Римської і Грецької церков), скульптури “Віри” та “Надії”. Семен Стажевський розмістив свого святого Онуфрія в печері, а галицький майстер скульптури - Іоанн Пінзель - виготовив постаті митрополитів Атанасія і Лева і Юрія-Змієборця, що прикрашають фасади Собору.

Факт 11

Крипта храму слугує місцем поховання відомих постатей, зокрема, Патріарха Й.Сліпого, Митрополита А. Шептицького і Кардинала Любачівського.

Факт 12

У 1990-х роках археологи знайшли у крипті Собору св. Юра унікальні речі, датовані 17 - 19 століттями, а також останки князя Ярослава Осмомисла. Згідно з історичними джерелами, їх таємно перевіз із Успенського собору у Крилосі доктор Ярослав Пастернак перед Другою світовою війною.

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