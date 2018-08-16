Ірландія відмовилася видавати візи на Всесвітню зустріч сімей тисячам пакистанських християн

Консульства Ірландії в Ісламабаді та Карачі відхилили заявки сімей, які бажали взяти участь у Всесвітніх зборах католицьких сімей в Дубліні, що будуть проходити з 21 по 26 серпня 2018 року.

Захід проходитиме за участю Папи Франциска, повідомляє «Седмиця» з посиланням на AsiaNews.

Взяти участь у форумі мали намір близько 10 тисяч сімей зі всього Пакистану. Проте всі запити пакистанських католиків про отримання візи були відхилені. Відмови отримали навіть священнослужителі Католицької церкви Пакистану.

Ірландське консульство в Карачі повідомило, що приймало відповідні рішення на основі аналізу мотивів планованої поїздки в Ірландію та інших критеріїв, у тому числі сімейного та фінансового стану претендентів, даних про зайнятість, причини поїздки і проживання в Ірландії.

При цьому церковна влада заздалегідь перевірила потенційних паломників і надала рекомендаційні листи тим, хто дійсно мав намір брати участь у форумі, а не цікавився під цим приводом пошуком притулку.

Багато пакистанських католиків вкрай обурені тим, як вчинили консульства Ірландії в Пакистані.

Між тим, деякі делегати форуму, що отримали відмову, втратили через дії ірландських дипломатів дуже багато. Так, Самуель Сарфраз, який працює у фармацевтичній компанії в Мултані (Пенджаб), продав земельну ділянку, щоб зібрати 300 000 рупій (420 доларів США) на візу і реєстраційні збори на поїздку для своєї сім'ї.

Варто відзначити, що пакистанський паспорт виключає можливість відвідування багатьох країн. Індекс паспортів Хенлі оцінює документ як третій з найгірших після паспортів Афганістану та Іраку.