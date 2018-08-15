Оприлюднені факти про розбещення католицькими священиками тисячі дітей у Пенсильванії

Єпископи та інші керівники Римо-католицької церкви у Пенсильванії приховували факти сексуального насильства над дітьми понад 300 священиками протягом 70 років: вони переконували жертв не повідомляти про злочини у правоохоронні органи.

Про це йдеться у доповіді Великого журі - колегії присяжних, яка визначає обґрунтованість і доцільність висування офіційних звинувачень, повідомляє "ТСН".

У звіті, який охоплює шість із восьми католицьких єпархій американського штату, ідентифіковано понад 1000 жертв. Він є найширшою експертизою державного агентства США щодо сексуального розбещення дітей в католицькій церкві. У доповіді зазначено, що, ймовірно, кількість жертв є вищою, оскільки деякі записи були загублені. Також існує ймовірність, що частина жертв не наважилася повідомити про злочини.

Звіт оприлюднив жахливі випадки сексуального насильства. У ньому, зокрема, йдеться про священика, який зґвалтував дівчину в лікарні після виривання мигдаликів; ще одну жертву служитель церкви зв'язав і побив шкіряними пасками; крім того, церква дозволила служити священику, який змусив зробити аборт дівчину, що завагітніла від нього.

Скандали через сексуальне насильство у католицькій церкві не вщухають вже понад 15 років.