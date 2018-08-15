Єпископи Венесуели прокоментували замах на президента країни

Члени конференції католицьких єпископів Венесуели зробили заяву, пов'язану з невдалим замахом на президента країни Ніколаса Мадуро 4 серпня.

За їх словами, Венесуела переживає дуже непросту ситуацію і ризикує зіткнутися з розкручуванням спіралі насильства після цієї події, повідомляє inVictory.

«На жаль, у даний час в країні ті, хто відчувають себе наділеними владою, використовують єдину зброю тих, хто не прав: насильство з метою придушення, — йдеться в документі. — Для цього вони порушують закони, закріплені в Конституції країни, і права людини».

Єпископи вважають, що в даний час в країні спостерігається «необґрунтоване переслідування, засудження і придушення», в той час як «безліч громадян потребують у продовольстві, ліках, електропостачанні, громадському транспорті, гідних зарплатах і стримуванні інфляції», проте «нічого з цього не відбувається». Члени конференції закликали органи державної безпеки Венесуели «змінити свою поведінку».

До теперішнього часу число підозрюваних у справі про замах перевищила 20 осіб. З них 10 вже затримані, у тому числі депутат Національної асамблеї від опозиції Хуан Рекесенс. Ще один підозрюваний член парламенту Хуліо Борхес знаходиться в Колумбії.

Верховний суд Венесуели 8 серпня видав санкцію на заочний арешт Борхеса і продовжив утримання під вартою Рекесенса. Пізніше в той же день Конституційна асамблея, де немає жодного представника опозиції, відкликала депутатську недоторканність у цих парламентаріїв.