У португальському святилищі Фатіми завершилося міжнародне паломництво, присвячене біженцям

У португальському святилищі Фатіми 13 серпня завершилося 78-е міжнародне богородичне паломництво, присвячене мігрантам і біженцям.

Як повідомляє Радіо Ватикану, цього року воно збігається з відкриттям 46-го Тижня переміщених осіб.

На прес-конференції з цієї нагоди єпископ Фатімський кардинал Антоніо Марто відзначив гуманітарну драму безлічі біженців, які прибувають в основному з Північної Африки: «Ми не можемо мовчати! Західні держави підтримують маріонеткові режими, які не здатні захистити права цих людей і знищують життя мільйонів бідних людей. Ці люди змушені покинути свою батьківщину, щоб не померти від голоду, злиднів чи війни».

Щорічно з 13 серпня 1940 року - португальські та іноземні паломники і фермери жертвують пшеницю для виготовлення євхаристійних облаток для богослужінь в Фатімському святилищі. У 2017 році було пожертвувано 8,215 кг пшениці і 530 кілограмів борошна, з яких було виготовлено 37,700 облаток. Частина пшениці була подарована гуманітарним організаціям, які служать найбільш нужденним.

За словами ректора святилища отця Карлоса Кабесінхаса, число паломників, які прибувають у Фатіму з усього світу, завжди дуже високе: в середньому близько 6 мільйонів відвідувань на рік. У період між 2016 і 2017 роками, коли святкувалося сторіччя Богородичних явищ, число паломників подвоїлося.

Образ Богоматері Фатімської відправиться в Панаму на 34-й Всесвітній день молоді, запланований на січень 2019 року.