У Римі з'явиться храм на честь Папи Іоанна Павла II

У Римі побудують перший у місті храм на честь святого Іоанна Павла II.

Римсько-католицька церква буде розташована в кварталі Гарбателла недалеко від університету Рома Тре біля однієї з головних трас столиці Італії — Віа Остієнсе, повідомляє «Радіо Польща».

Церква буде зведена на місці колишнього ринку. Проект храму розробло британське архітектурне бюро Chapman&Taylor. Це буде невелика тринефна* церква з вигнутим фасадом, яка гармонійно впишеться в одноповерхову забудову.

Будівництво почнеться восени і триватиме три роки. Поруч буде споруджено новий торговий центр.

*Неф — витягнуте приміщення, обмежене з одного або з обох поздовжніх сторін поряд колон або стовпів, що відокремлюють його від сусідніх нефів.