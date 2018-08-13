Цього тижня УГКЦ святкує 1030-ти річчя Хрещення Русі та 5-річчя освячення Патріаршого собору

Цього року у серпні в історії Української Греко-Католицької Церкви припадають два ювілеї: 1030-річчя Хрещення Русі-України (14 серпня) та 5-річчя освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового (18 серпня).

На сайті Київської архиєпархії УГКЦ опублікували інформацію про заходи щодо відзначення цих ювілейних дат.

14 серпня

Хрещення Руси-України

12.00 – Архиєрейська Божественна Літургія

Віднова Хресних обітів. Августовське освячення води на берегах Дніпра

18 серпня

Свято спомину освячення Патріаршого Собору УГКЦ в Києві

7.30 – Божественна Літургія

9.00 – Божественна Літургія

16.00 – Хресний хід (Аскольдова могила – Патріарший Собор УГКЦ)

18.00 – Всенічне

20.00 – Нічні чування