Цього тижня УГКЦ святкує 1030-ти річчя Хрещення Русі та 5-річчя освячення Патріаршого собору
21:46, 13 серпня 2018Католицизм
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УГКЦ святкує 1030-ти річчя Хрещення Русі та 5-річчя освячення Патріаршого собору / ugcc.kiev.ua
Цього року у серпні в історії Української Греко-Католицької Церкви припадають два ювілеї: 1030-річчя Хрещення Русі-України (14 серпня) та 5-річчя освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового (18 серпня).
На сайті Київської архиєпархії УГКЦ опублікували інформацію про заходи щодо відзначення цих ювілейних дат.
14 серпня
Хрещення Руси-України
12.00 – Архиєрейська Божественна Літургія
Віднова Хресних обітів. Августовське освячення води на берегах Дніпра
18 серпня
Свято спомину освячення Патріаршого Собору УГКЦ в Києві
7.30 – Божественна Літургія
9.00 – Божественна Літургія
16.00 – Хресний хід (Аскольдова могила – Патріарший Собор УГКЦ)
18.00 – Всенічне
20.00 – Нічні чування
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