У Кам’янці-Подільському освятили п’ятий храм УГКЦ

Вчора, 12 серпня, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський та адміністратор Кам’янець-Подільської єпархії Василій (Семенюк) освятив храм Зарваницької Матері Божої у Кам’янці-Подільському.

Святиня була збудована завдяки підтримці Митрополита Василія, коштом великої кількості жертводавців, а теперішній адміністратор храму о. Тарас Хом’юк 2,5 роки відвідував різні парафії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії та збирав милостиню на спорудження храму, повідомляє "Католицький оглядач".

Спільно молитися і просити в Бога благодаті для нової святині зібралося близько 200 вірних на чолі із деканом Хмельницьким о.-мітратом Іваном Данкевичем, деканом Кам’янець-Подільським о. Антоном Федиком та священиками Кам’янець-Подільської єпархії УГКЦ.

Архиєпископ Василій здійснив Чин освячення нового храму та престолу, очолив Божественну Літургію, після якої закликав вірних гуртуватися навколо святині, дбати про її благоустрій, творити святі молитви за Україну.

Після вручення подячних грамот жертводавцям владика освятив воду, а, відтак, спілкувався з місцевими жителями, які прийшли на свято, благословив кожного.