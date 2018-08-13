У Римі побудують першу католицьку церкву на честь Папи Іоанна Павла II

У Римі побудують перший у місті храм на честь Святого Іоанна Павла II (в миру - Кароль Войтила, поляк за походженням).

Римсько-католицька церква буде розташована в кварталі Гарбателла недалеко від університету " Рома Тре в одній з головних трас столиці Італії — Віа Остієнсе, повідомляє "Радіо Польща".

Церква споруджена на місці колишнього ринку.

Проект храму розробило британське архітектурне бюро Chapman&Taylor. Це буде невеличка церква з вигнутим фасадом. Вона впишеться в одноповерхову забудову.

Будівництво почнеться восени і триватиме три роки. Поруч буде споруджено новий торговий центр.