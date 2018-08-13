У Римі побудують першу католицьку церкву на честь Папи Іоанна Павла II
11:51, 13 серпня 2018Католицизм
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У Римі побудують перший храм на честь папи Іоанна Павла II / thefamouspeople.com
У Римі побудують перший у місті храм на честь Святого Іоанна Павла II (в миру - Кароль Войтила, поляк за походженням).
Римсько-католицька церква буде розташована в кварталі Гарбателла недалеко від університету " Рома Тре в одній з головних трас столиці Італії — Віа Остієнсе, повідомляє "Радіо Польща".
Церква споруджена на місці колишнього ринку.
Проект храму розробило британське архітектурне бюро Chapman&Taylor. Це буде невеличка церква з вигнутим фасадом. Вона впишеться в одноповерхову забудову.
Будівництво почнеться восени і триватиме три роки. Поруч буде споруджено новий торговий центр.
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