Чернівецька ікона Божої Матері отримала від Папи Римського особливий статус

Чудотворна ікона Матері Божої «Надія Безнадійним» вже давно відома далеко за межами Чернівців. Вона перебуває у катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на вулиці Руській.

У липні ікона отримала ще й особливий статус: Папа Римський Франциск надав їй повний відпуст. Тобто, з цього часу всі, хто молиться перед Матір’ю Божою Чернівецькою, отримуватимуть прощення гріхів, повідомляє "Католицький оглядач".

Ікона «Надія Безнадійним» прославилася завдяки тому, що допомагає жінкам, які не можуть народити дітей. Вона ощасливила не одне подружжя народженням довгоочікуваної дитини. Після молитви перед Богородицею у Чернівцях, за свідченнями, багато пар отримують зцілення від безпліддя.

З огляду на ці та інші чудесні приклади – радість материнства, оздоровлення, інші дари та благодаті — у березні цього року єпископ Чернівецької єпархії УГКЦ Йосафат (Мощич) надіслав спеціального листа-прохання у Ватикан. А на початку липня прийшла відповідь.

У листі з Риму, зокрема, йдеться: «Для збільшення релігійності вірних та для спасіння душ, силою повноважень, наданих їй Святішим Отцем Франциском за Божим провидінням Папою, на уважні прохання, представлені Його Преосвященством Йосафатом (Мощичем), єпископом Чернівецьким, з небесних скарбів Церкви милостиво уділяється та надається можливість отримати всім вірним та кожному зокрема повний відпуст та прощення усіх гріхів у катедральному храмі Чернівців Успіння Пресвятої Богородиці. Відпуст також можна жертвувати як надолуження за душі вірних, що перебувають у чистилищі…».

Відпуст надаватиметься всім людям, які каються у гріхах, прийдуть до сповіді, приймуть святе Причастя та відвідають як паломники чудотворну Ікону Чернівецьку.