Ввечері 11 серпня Папа Франциск зустрівся з 70 тисячами італійських юнаків і дівчат, що здійснити паломництво до Риму в рамках приготування до Синоду про молодь.

Протягом тижня приблизно 40 тисяч молодих італійців разом з єпископами та священиками здійснювали паломництва відпустовими осередками своїх дієцезій, щоби, врешті-решт, прибути до Риму на зустріч зі Святішим Отцем, повідомляє Vatican News.

Місцем зібрання став давньоримський іподром Circus Maximus, де 11 серпня відбулося молитовне чування під проводом Наступника святого Петра.

Прибувши на місце зустрічі, Папа проїхав панорамним автомобілем поміж секторами, приймаючи сповнені ентузіазму вітання 50 тисяч паломників. Далі він відповів на три запитання, перше з яких поставили 23-річна Летіціа та 21-річний Лукаматтео. Воно було зосереджене на темі шукання ідентичності та мріях. Чим керуватися, обираючи життєву дорогу? Яким уявляємо своє майбутнє? Як не боятися мріяти про великі речі?

«Мрії є важливими. Вони тримають наш погляд широким, допомагають нам обійняти горизонт, розвивати надію в кожній щоденній дії», – відповів Святіший Отець, наголошуючи на тому, що «мрії молоді є найважливішими», немовби «світлими зорями, які показують інший шлях для людства». І ці «блискучі зорі» є скарбом. Очевидно, мрії слід очищувати, випробовувати та ділитися ними.

Далі розпочалося молитовне чування у формі Літургії Слова, під час якого Папа виголосив проповідь. Опісля продовжилася концертна програма.