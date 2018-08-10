У четвер, 9 серпня, у Всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію у Бердичеві розпочалися IV Кармелітські дні молоді.

Цього року до Бердичева прибуло 150 учасників із Києва, Житомира, Вінниці, Луцька, Харкова, Полонного, Бродів, Борисполя, Хмільника, Любара, Довбиша, Бердичева й інших міст і містечок, повідомляє "Католицький оглядач".

Покровителька цьогорічної зустрічі молодих людей віком від 14 до 30 років – свята Тереза від Дитяти Ісуса, а гасло – «На крилах довіри до віри». Організували захід брати босі кармеліти, сестри святої Терези від Дитяти Ісуса й Молодь Кармелю.

Після реєстрації на площі перед санктуарієм учасники зібрались у залі святої Терези, де підопічні благодійної спільноти «Осередок» привітали їх виставою.

Службу Божу з нагоди початку Кармелітських днів молоді очолив настоятель бердичівського санктуарію отець Рафаїл Мишковський OCD, який також виголосив проповідь.

Після Меси учасники зустрічі вирушили до села Гвоздава, розташованого неподалік від Бердичева, де протягом чотирьох днів триватимуть IV Кармелітські дні молоді.