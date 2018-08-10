У Бердичеві розпочалися IV Кармелітські дні молоді

15:41, 10 серпня 2018
Католицизм
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У Бердичеві розпочалися IV Кармелітські дні молоді / kmc.media

Цього року до Бердичева прибуло 150 учасників із Києва, Житомира, Вінниці, Луцька, Харкова, Полонного, Бродів, Борисполя, Хмільника, Любара, Довбиша, Бердичева й інших міст і містечок, повідомляє "Католицький оглядач".

/ kmc.media

Покровителька цьогорічної зустрічі молодих людей віком від 14 до 30 років – свята Тереза від Дитяти Ісуса, а гасло – «На крилах довіри до віри». Організували захід брати босі кармеліти, сестри святої Терези від Дитяти Ісуса й Молодь Кармелю.

Після реєстрації на площі перед санктуарієм учасники зібрались у залі святої Терези, де підопічні благодійної спільноти «Осередок» привітали їх виставою. 

/ kmc.media

Службу Божу з нагоди початку Кармелітських днів молоді очолив настоятель бердичівського санктуарію отець Рафаїл Мишковський OCD, який також виголосив проповідь.

Після Меси учасники зустрічі вирушили до села Гвоздава, розташованого неподалік від Бердичева, де протягом чотирьох днів триватимуть IV Кармелітські дні молоді.

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