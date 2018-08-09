Єпископи США заявили про «етичний крах» у Церкві

Архієпископ Вашингтонський кардинал Доналд Вільям Вюрл знову виступив з пропозицією створити у США спеціальну єпископську комісію для запобігання сексуальних зловживань малолітніми з боку духовенства.

Суть роботи цієї комісії полягатиме у зборі і оцінці звинувачень або відомостей про безладну сексуальну поведінку духовенства, про що єпископи будуть інформувати апостольського нунція і Святійший Престол, повідомляє Vatican News.

Тим часом єпископ Гаррисберга монсеньйор Роналд Вільям Гейнер звернувся до віруючих з відкритим листом, у якому повідомляє про хворобливі підсумки внутрішнього розслідування випадків зловживань неповнолітніми з боку 71 представника кліру цієї єпархії.

Згідно зі звинуваченнями, ці випадки мали місце починаючи з 1947 року. Єпископ прийняв рішення оприлюднити список обвинувачених. Єпископ Гейнер збирався зробити це ще два роки тому, однак прокурор вимагав дотримуватися конфіденційності, щоб забезпечити позитивний хід слідства.

Кілька днів тому президент Єпископської конференції США кардинал Деніел ДиНардо публічно заявив про «етичний крах всередині Церкви». Мова йде не тільки про вину злочинців, але і про ієрархів, які протягом довгих років мовчали і не змогли захистити довірених їм дітей.