Виставлений на аукціон «Форд», на якому їздив Папа Римський Іоанн Павло II
Машина, на якій їздив краківський кардинал Кароль Войтила перед тим, як він став Папою Іоанном Павлом II, виставлена на продаж американським торговим домом.
Седан марки «Форд-ескорт» 1975 року випуску використовувався кардиналом Войтилою до 1978 року, коли він був обраний Папою. Після цього автомобіль переїхав у гаражі Ватикану, а 1996 був проданий на благодійному аукціоні, повідомляє "Благовіст-інфо".
Відтоді машина двічі змінювала господаря. Перший з них володів «Фордом» дев'ять років, а в 2005 році продав машину жителю Техасу, який тримав її у своїй колекції до 2009 року, коли він загинув в результаті нещасного випадку.
Сьогодні вартість машини може скласти від 128 000 до 256 000 євро при тому, що кузов має вм'ятини, а в автомобілі немає радіо – таким було бажання кардинала Войтили.
Торги відбудуться 30 серпня – 2 вересня.
Нагадаємо, що в травні цього року на торги була виставлена «Ламборгіні», яку подарували Папі Франциску. Понтифік відмовився від дорогого автомобіля, і кошти від продажу пішли на надання допомоги християнам Близького Сходу. «Ламборгіні» пішла за 710 000 євро, тоді як її реальна ціна становила приблизно 300 000.