Папа Франциск позитивно оцінив ініціативу чилійських єпископів по боротьбі з педофілією

11:34, 09 серпня 2018
Католицизм
1629 0
Лист Папи Франциска чилійським єпископам / News Vatican

Послання адресоване президенту конференції монс. Сантьяго Сільві Ретамалесу і містить оцінку документа під назвою «Заяви, рішення та зобов'язання єпископів Чилійської єпископської конференції», прийнятого на завершення позапланової пленарної асамблеї, повідомляє Vatican News.

Єпископи обговорювали тему сексуальних злочинів духовенства проти малолітніх. У документі, який аналізує понтифік, 32 єпископа просять вибачення у всіх жертв домагань і визнають, що вони «зазнали краху».

Папа пише, що він «вражений» виконаною роботою і прийнятими рішеннями по боротьбі з цими злочинами. Він вважає ці заходи «реалістичними і конкретними» і висловлює впевненість, що вони вирішальним чином впливатимуть на процес зцілення Церкви в країні. Папа стверджує, що єдність єпископату є повчальним прикладом для всього народу Божого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter