Папа Франциск позитивно оцінив ініціативу чилійських єпископів по боротьбі з педофілією

Днями чилійські єпископи одержали від Папи Франциска лист, який невдовзі було опубліковано на сайті єпископської конференції Чилі.

Послання адресоване президенту конференції монс. Сантьяго Сільві Ретамалесу і містить оцінку документа під назвою «Заяви, рішення та зобов'язання єпископів Чилійської єпископської конференції», прийнятого на завершення позапланової пленарної асамблеї, повідомляє Vatican News.

Єпископи обговорювали тему сексуальних злочинів духовенства проти малолітніх. У документі, який аналізує понтифік, 32 єпископа просять вибачення у всіх жертв домагань і визнають, що вони «зазнали краху».

Папа пише, що він «вражений» виконаною роботою і прийнятими рішеннями по боротьбі з цими злочинами. Він вважає ці заходи «реалістичними і конкретними» і висловлює впевненість, що вони вирішальним чином впливатимуть на процес зцілення Церкви в країні. Папа стверджує, що єдність єпископату є повчальним прикладом для всього народу Божого.